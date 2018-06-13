Прем’єр Грузії подав у відставку

Прем’єр-міністр Грузії Ґіорґі Квірікашвілі подав у відставку. Він пояснив таке рішення розбіжностями з членами свого кабінету.

Квірікашвілі оголосив про це 13 червня, після того, як у Тбілісі відбулися масові антиурядові протести.

Рішення Квірікашвілі призводить до відставки всього кабінету міністрів.

За конституцією Грузії, владна партія має надати на розгляд президента новий список претендентів в уряд протягом тижня. Тоді Ґіорґі Марґвелашвілі матиме ще сім днів, щоб подати новий склад уряду на затвердження парламенту.

50-річний Квірікашвілі був прем’єр-міністром Грузії від грудня 2015 року.

Його номінувала на посаду парламентська більшість Грузії, в якій домінує партія «Грузинська мрія» мільярдера Бідзіни Іванішвілі.

Хвиля демонстрацій почалася у Тбілісі 31 травня. Протестувальники критикували хід розслідування загибелі двох підлітків у грудні.

Протести припинилися після 6 червня, але потім відновилися 10 червня і завершилися наступного дня, коли поліція знесла намети протестувальників й арештувала опозиційних політиків і їхніх прихильників.