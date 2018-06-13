Мін’юст заявляє, що не пропонував легалізувати цивільне партнерство одностатевих пар

Міністерство юстиції України заявляє, що не розробляло і не подавало на розгляд Кабінету міністрів проектів нормативних актів щодо легалізації цивільного партнерства для одностатевих пар.

«Міністерство юстиції України офіційно повідомляє, що вчора, 12 червня, директор Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Владислав Власюк під час круглого столу на тему «Оновлення плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року» в офісі секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у відповідь на питання щодо легалізації одностатевих шлюбів повідомив наступне: «У зв’язку з великою кількістю звернень, питання потребує подальшого вивчення та опрацювання і наразі не може бути виконано», – йдеться в повідомленні Мін’юсту, опублікованому на його сайті 13 червня.

Інформацію, яка поширюють ЗМІ щодо подання Міністерством юстиції на розгляд уряду законопроекту про легалізацію цивільного партнерства для одностатевих пар, у Мін’юсті назвали такою, що не відповідає дійсності.

Раніше деякі українські ЗМІ повідомили, що Власюк на вказаному заході заявив, що у плані дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини залишать запровадження в Україні цивільних партнерств для різностатевих і одностатевих пар з урахуванням майнових і немайнових прав, зокрема володіння, наслідування майна, утримання одного партнера іншим в разі непрацездатності та конституційного права не свідчити проти свого партнера.