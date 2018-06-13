ОБСЄ: активізація «нормандського формату» сприятиме прогресу «Мінська»

Активізація контактів «нормандської четвірки» (представників України, Франції, Німеччини і Росії) надасть імпульсу й мінському процесу, заявляє представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі зі врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік за підсумками зустрічі ТКГ 13 червня.

Він нагадав, що на нещодавній зустрічі міністрів закордонних справ «нормандської четвірки» «сторони підтвердили відданість Мінським угодам та мирному врегулюванню конфлікту».

Сайдік, заяву якого цитує прес-служба ОБСЄ, також висловив задоволення завершенням ремонтних робіт на Донецькій фільтрувальній станції, яка забезпечує питною водою населені пункти по обидва боки від лінії розмежування між окупованою Ясинуватою і вільною Авдіївкою.

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За його словами, цього року порівняно з минулим зменшилося число постраждалих серед цивільних, але більше число загиблих дітей. «А навіть одна втрата – це занадто багато», – сказав представник ОБСЄ.

11 червня у Берліні відбулася зустріч міністрів закордонних справ «нормандської четвірки», на якій обговорювали можливість розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі й питання обміну ув’язненими.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.