«Час спідньої білизни в політиці закінчився», сказав Мілош Земан і спалив червоні труси

Президент Чехії Мілош Земан 14 червня провів брифінг у Празькому Граді, під час якого на вогнищі перед журналістами спалив червоні труси.

При цьому чеський президент заявив, що «політика мала б робитися на основі обміну ясними аргументами, в жодному випадку не на основі спідньої білизни». І на підтвердження своїх слів кинув у вогонь червоні труси, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Нинішнім хеппенінгом Мілош Земан відповів активістам мистецької групи «Ztohoven», які восени 2015 року вивісили над Празьким градом – резиденцією чеських королів і президентів великі червоні труси, демонструючи свою незгоду з політикою президента Мілоша Земана. З того часу червоні труси використовуються як символ під час акцій протесту проти політики, яку проводить президент Мілош Земан.

Про проведення брифінгу канцелярія президента Чехії оголосили напередодні, не повідомивши однак його теми. Також в офісі Земана зазначили, що журналісти не матимуть змоги поставити президентові питання.

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Відомий своїми проросійськими заявами президент Чехії Мілош Земан має переважно церемоніальні повноваження, але коментарі Земана на підтримку Росії та Путіна викликали певну стурбованість у чеського уряду й західних союзників. Він також ставить під сумнів ефективність західних санкцій проти Росії за її агресію в Україні. Земан називає анексію Москвою українського Криму у 2014 році «доконаним фактом» і вважає, що має бути діалог про компенсацію за це «газом, нафтою або грошима».