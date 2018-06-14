У Грузії визначилися з кандидатом на посаду прем’єра Грузії після відставки уряду

Владна в Грузії партія «Грузинська мрія» назвала в.о. міністра фінансів Мамуку Бахтадзе кандидатом на посаду прем’єр-міністра. Про це оголосили 14 червня, через день після того, як Ґіорґі Квірікашвілі заявив про свою відставку з посади голови уряду Грузії після антиурядових протестів у Тбілісі. Його рішення призвело до відставки всього уряду.

Відразу після номінування на посаду прем’єр-міністра від правлячої партії «Грузинська мрія» 36-річний Мамука Бахтадзе заявив, що його пріоритетами на посаді голови уряду стануть інвестиції в освіту, а також євроінтеграція, побудова інноваційної економіки і мирне врегулювання конфліктів.

«Ми створимо єдину, сильну, європейську Грузію», – сказав кандидат у прем’єри.

Згідно з Конституцією, президент Грузії подасть кандидатуру Бахтадзе для затвердження в парламент, де «Грузинська мрія» контролює понад три чверті всіх мандатів. Тому, хоча опозиція й оголосила про відмову голосувати за новий склад уряду, Бахтадзе, як очікують, таки призначать.

До призначення міністром фінансів в 2017 році, він чотири роки очолював ЗАТ «Грузинська залізниця».

50-річний Квірікашвілі був прем’єр-міністром Грузії від грудня 2015 року.

Його номінувала на посаду парламентська більшість Грузії, в якій домінує партія «Грузинська мрія» мільярдера Бідзіни Іванішвілі.

Хвиля демонстрацій почалася у Тбілісі 31 травня. Протестувальники критикували хід розслідування загибелі двох підлітків у грудні.

Протести припинилися після 6 червня, але потім відновилися 10 червня і завершилися наступного дня, коли поліція знесла намети протестувальників й арештувала опозиційних політиків і їхніх прихильників.