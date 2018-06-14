Президент Грузії запропонував лідеру правлячої партії Іванішвілі стати прем’єр-міністром, «як у Європі»

Президент Грузії Ґіорґі Марґвелашвілі закликав партію «Грузинська мрія» висунути на пост прем'єр-міністра «людину, який є лідером правлячої партії». Про це глава держави заявив сьогодні, 14 червня, під час свого виступу на форумі «Європейський шлях Грузії» в Батумі, повідомляє проект Радіо Свобода Эхо Кавказа.

На думку Марґвелашвілі, як голова і беззаперечний лідер правлячої партії Бідзіна Іванішвілі повинен стати главою уряду.

«У Європі лідерами правлячої партії є прем'єр-міністри, відповідно, главою Кабміну повинен стати Іванішвілі», – сказав президент.

За його оцінкою, Іванішвілі був хорошим прем'єр-міністром.

«Між іншим, з Бідзіною Іванішвілі я працював у ранзі міністра, і можу сказати, що він був хорошим прем'єром, принаймні, з мого досвіду. Наша співпраця була дуже хорошою, цікавою та ефективною », – зазначив Марґвелашвілі.

Разом з тим, на думку президента, процес, коли на державні посади призначаються певні люди, але рішення приймає правляча партія, шкодить європейському вибору Грузії.

«Це – маскарад, коли призначаються люди, але реально рішення приймає партія. На мій погляд, це шкодить Грузії, її європейському вибору і стабільності», – наголосив Марґвелашвілі.

Прем’єр-міністр Грузії Ґіорґі Квірікашвілі подав у відставку, пояснивши таке рішення розбіжностями з членами свого кабінету. Він оголосив про це 13 червня, після того, як у Тбілісі відбулися масові антиурядові протести з вимогою ефективного розслідування загибелі підлітків взимку минулого року.

Мільярдер Бідзіна Іванішвілі заснував партію «Грузинська мрія» в 2011 році, переміг на парламентських виборах 2012 року партію Міхеїла Саакашвілі «Єдиний національний рух».

Протягом року після виборів Іванішвілі очолював уряд Грузії, а пізніше заявив, що йде з політики і передає посаду союзникові.

Проти десятків соратників Саакашвілі порушили кримінальні справи за звинуваченням у корупції і зловживанні владою після приходу до влади «Грузинської мрії».