Контррозвідка викрила бойовика «ДНР» із арсеналом зброї – штаб

Штаб української воєнної Операції об'єднаних сил заявляє, що контррозвідка викрила бойовика «ДНР» із арсеналом зброї. Чоловіка затримали на початку червня представники Служби безпеки України та Національна поліція.

За даними силовиків, 35-річний чоловік, який оселився в родичів на підконтрольній українській владі території Донеччини, з 2014 року перебував у складі підтримуваного Росією угруповання «ДНР» та зі зброєю в руках протистояв українським військовим.

Згідно з повідомленням, за місцем його проживання вилучили два пістолети ПМ, автомат АК-74, підствольний гранатомет, боєприпаси до них та «інші засоби ураження».

Чоловіку повідомили про підозру у «створенні не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» та «незаконному поводженню зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.