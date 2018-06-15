У Дніпрі стартував всеукраїнський фестиваль блогерів

У Дніпрі ввечері 15 червня відкрився всеукраїнський фестиваль блогерів «Дніпровський пост». У ньому беруть участь понад 30 блогерів – письменників, журналістів, істориків, політиків, священиків із різних регіонів України.

Серед учасників – Роман Скрипін, Павло Казарін, Татуся Бо, Зоя Казанжи, Роман Шрайк, Макс Бужанський, Ян Валетов.

Усі вони пройшли по символічній синій доріжці фестивалю у вигляді літери F – логотипу Facebook.

Під час відкриття фестивалю зачитали лист від російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка, який був запрошений як блогер, але не зміг прибути, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Упродовж трьох днів фестивалю, який у Дніпрі проводять уже вдруге, на головному дискусійному майданчику – в музеї українського живопису – відбудеться вісім дискусійних панелей. Їхня тематика різноманітна – від політики до гендерної рівності. Відомі блогери обговорюватимуть історію, культуру, мову, релігію, інновації, економіку, бізнес, інформаційну війну, ситуацію з Кримом і Донбасом, майбутні вибори. За задумом організаторів, дискусії мають бути гострими й непередбачуваними, адже учасники часто є опонентами на просторах соцмереж.

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Як повідомив міський голова Борис Філатов, якого на фестивалі представили також як блогера з найбільшою кількістю підписників, адже на його особистий профіль у Facebook підписані 200 тисяч користувачів, цього року фестиваль відбувається без залучення бюджетних коштів: його профінансували спонсори.

«Учасники можуть написати різні відгуки про місто, це вільні люди, у них є своя позиція. Минулого разу пан Казанський написав не зовсім добрі відгуки, але це його право. Я скажу, це добре, це круто, коли приїздять різні люди, це допомагає показати, що Дніпро – це місто, яке для всіх», – сказав мер міста, відповідаючи на запитання Радіо Свобода щодо очікувань від фестивалю.

2017 року всеукраїнський фестиваль блогерів «Дніпровський пост» відбувався коштом міського бюджету, на дійство тоді виділили майже мільйон гривень.