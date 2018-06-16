США можуть вийти із Ради ООН з прав людини через позицію щодо Ізраїлю – ЗМІ

США готові покинути Раду ООН з прав людини через ствердження Вашингтона, що Рада упереджено ставиться до Ізраїлю, повідомляють західні інформаційні агенції Reuters та Associated Press.

Сполучені Штати раніше скаржилися, що Ізраїль є єдиною країною в світі, чиї правозахисні питання виносять на обговорення на кожному засіданні Ради, а дипломати ООН кажуть, що Вашингтон і не пробував переконати Раду припинити цю практику.

«Ми неодноразово заявляли, що Рада ООН з прав людини має бути реформована, щоб забезпечити можливість реалізації своєї важливої місії», – заявив Державний департамент США 15 червня.

Вашингтон вже раніше бойкотував упродовж трьох років засідання Ради за президента Джорджа Буша, перш ніж повернутися – за Барака Обами, в 2009 році.

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18 червня починається друга із трьох щорічних сесій Ради ООН з прав людини, завданням якої є розглядати і розслідувати випадки зловживання правами людини у світі. Офіційні джерела заявили агенції Associated Press, що США можуть оголосити рішення про вихід з Ради ООН з прав людини 19 червня. За 12 років існування жодна країна-учасниця, яких нині налічується 47, не покидала добровільно цей орган.