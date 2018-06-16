Міністр ТОТ закликав запровадити міжнародну перехідну адміністрацію на окупованому Донбасі

Міністр із питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш заявляє, що доцільно говорити не про розгортання просто миротворчої місії на окупованих територіях сходу України, а про впровадження під мандатом ООН міжнародної перехідної адміністрації з військовим, поліцейським та цивільним компонентами.

«Це не виключно миротворча місія, а це так звана транзитна (перехідна – ред.) комплексна адміністрація, не лише з військовим компонентом, а й із цивільним», – сказав міністр в інтерв’ю агентству «Укрінформ», відповідаючи на питання, яка наразі ситуація навколо впровадження миротворчої місії ООН на Донбасі.

За словами Черниша, має бути передбачений також поліцейський компонент, який відповідатиме за охорону майна, забезпечення правопорядку. Також необхідне впровадження цивільної адміністрації, яка дбатиме про соціальні, культурні, освітні та інші питання, а також займатиметься питанням так званого транзитного (в перехідний період – ред.) правосуддя.

Як каже міністр, із такою концепцією погоджуються вже майже всі країни, крім однієї – Росії: «Вони якраз і зводять місію маніпулятивними технологіями до захисту когось, незрозуміло кого, та розташування її на лінії зіткнення… Наша концепція – це поступове управління територією в усіх сферах, звичайно, з безпековими компонентом».

На переконання голови МінТОТ, усі компоненти мають впроваджуватися майже одночасно: «Тимчасова адміністрація перебирає від окупаційної адміністрації контроль. Протягом перехідного періоду все узгоджується з українським законодавством. І потім поступово повертається під повний контроль української держави, функціонування такого перехідного періоду має забезпечити тимчасова адміністрація».

За його словами, для цього потрібне рішення Ради безпеки ООН, і «тут головне, щоб усі члени Ради безпеки вийшли з однією і тією ж самою моделлю, яка буде дієвою».

При цьому, наголосив міністр на позиції Києва, цей загальний мандат місії має затверджуватися однією резолюцією Ради безпеки. «І цей загальний мандат складається з військового, поліцейського та цивільного адміністрування», – додав урядовець.

Росія, яка здійснює на частині Донбасу гібридну агресію проти України, спершу виступала проти первісної пропозиції Києва про миротворчу місію ООН для окупованої території, але потім висунула власну пропозицію про таку місію: на думку Москви, її єдиним завданням має бути супровід і захист членів беззбройної місії ОБСЄ.

Україна і її західні союзники відкидають таке обмеження і наполягають, що місія повинна мати широкий мандат, у тому числі на примусове роззброєння незаконних збройних формувань, і діяти на всій окупованій території, до самого кордону з Росією. Як компроміс, щоб уникнути негайного вето Росії в Раді безпеки ООН, Україна і союзники пропонують поступове розширення території і обсягу діяльності місії, але за умови, що її повне розгортання має бути передбачене в резолюції Ради безпеки відразу – щоб Росія не могла заблокувати його подальші стадії.

Крім того, Київ і Захід пропонують до повного відновлення на нині окупованих територіях діяльності українських органів влади можливість запровадити там тимчасову перехідну міжнародну адміністрацію.