Президент Польщі просить ООН направити миротворців на схід України

Президент Польщі Анджей Дуда просить Раду безпеки ООН розмістити миротворців на сході України в зоні конфлікту з підтримуваними Росією бойовиками і вздовж кордону з Росією.

«Ми виступаємо за розміщення миротворчої місії ООН. По-перше, ці сили мають бути розміщені вздовж міжнародно визнаного кордону України з Росією. Я також наголошую, що в разі, якщо це станеться, ці сили мають бути дислоковані по всій території, яка нині перебуває в руках сепаратистів», – сказав Дуда у Нью-Йорку пізно ввечері 17 травня після того, як зробив схожий заклик у Раді безпеки ООН, де Польща головує у травні.

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Як президент Ради цього місяця представник Польщі в ООН може винести пропозицію Варшави на дебати. Водночас ця пропозиція може бути ветована Росією, яка виступає проти розміщення озброєних миротворців ООН на кордоні з Україною.

Росія, яка подала до Ради безпеки ООН пропозицію щодо сил організації на Донбасі, домагається, щоб ці сили дислокувалися тільки поблизу лінії контакту в місцях, де працюють спостерігачі ОБСЄ, і мали за завдання тільки охорону цих спостерігачів. Україна та її західні союзники відкинули такі обмеження й наполягають, що ці сили повинні працювати на всій окупованій території Донбасу, включно з неконтрольованою нині ділянкою українсько-російського кордону, і мати широкий миротворчий мандат.