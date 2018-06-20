Австрія видала Москві підозрюваного у низці замовних убивств

Підозрюваного у низці замовних убивств росіянина Аслана Гагієва Австрія видала Москві після багаторічної судової тяганини, повідомляє МВС Росії.

Речниця міністерства Ірина Волк заявила 20 червня заявив, що 47-річний Аслан Гагиев, також відомий як Джако, був доставлений в Росію в супроводі співробітників поліції та пенітенціарної служби.

Австрійський вищий суд відхилив апеляцію Гагієва щодо екстрадиції.

Гагієв утік за кордон в 2013 році після того, як був звинувачений в організації злочинного банди, бандитизму, вбивствах та торгівлі зброєю, сказала Волк.

Росія звинуватила банду Гагієва у вбивстві 60 осіб, в тому числі мера міста Владикавказ у Північній Осетії, яка межує з Чечнею, а також колишнього заступника прем'єр-міністра регіону.

Російський слідком заявив, що принаймні 22 членів банди були засуджені за злочини, дехто з них – довічно.

Аслан Гагієв був заарештований на залізничній станції Відня в січні 2015 року за міжнародним ордером на арешт.

Австрія спочатку відклала екстрадицію Гагієва до Росії, переймаючись за дотримання його прав там, і він був звільнений після того, як в лютому 2016 року він подав заставу на 100 000 євро. У вересні 2017 року, однак, його знову взяли під варту.

Гагієв спростує звинувачення, заявляючи, що спроба Росії отримати його екстрадицію була політично мотивованою.