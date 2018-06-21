Рада включила до порядку денного законопроект про антикорупційний суд

Верховна Рада включила до порядку денного сесії законопроект про утворення Вищого антикорупційного суду. За це рішення проголосували 245 народних депутатів за мінімально необхідних 226.

Крім того, депутати включили до порядку денного законопроект №7441(внесення змін до закону «Про судоустрій і статус суддів» у зв’язку з схваленням закону «Про Вищий антикорупційний суд»).

19 червня Верховна Рада після кількох спроб не включила проект закону про створення Вищого антикорупційного суду до порядку денного сесії.

Закон «Про Вищий антикорупційний суд», ініційований президентом України Петром Порошенком, Верховна Рада схвалила 7 червня, він набрав чинності 14 червня.

У прикінцевих та перехідних положеннях ухваленого закону президентові запропоновано внести до парламенту законопроект про створення Вищого антикорупційного суду. 19 червня президент України Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про створення такого суду. ​

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Ухвалення закону про антикорупційний суд домагалися від України її західні партнери, воно було однією з умов продовження співпраці Києва з Міжнародним валютним фондом.

Створення спеціалізованого антикорупційного суду передбачив закон про судоустрій і статус суддів, ухвалений 2016 року. Проте дотепер не був схвалений спеціальний закон щодо такого суду.