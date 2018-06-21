Луценко обіцяє внести нові подання на депутатів Вілкула, Колєснікова, Дунаєва і Пономарьова

Генеральний прокурор України Юрій Луценко має намір наприкінці серпня знову внести до Верховної Ради подання про надання згоди парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів Олександра Вілкула, Дмитра Колєснікова, Сергія Дунаєва (всі троє – фракція «Опозиційний блок»), а також Олександра Пономарьова (група «Воля народу»), повідомив він з трибуни парламенту.

«Я обов’язково внесу подання щодо чотирьох народних депутатів знову до Верховної Ради України. Але, враховуючи, що термін роботи ваш, шановані колеги, добігає до літніх канікул, я вимушений це зробити лише наприкінці серпня місяця», – сказав Юрій Луценко на пленарному засіданні парламенту 21 червня.

Керівник ГПУ пояснив, що всі чотири подання Генпрокуратури про надання згоди на притягнення депутатів до кримінальної відповідальності не можуть розглядатись.

«Мною були внесені подання щодо зняття депутатської недоторканності. Всі терміни і вимоги закону про регламент Верховної Ради були зірвані. Ці подання розглядатися не можуть. Інакше вони будуть оскаржені в судовому порядку», – заявив Луценко.

Після виступу генпрокурора глава парламенту Андрій Парубій оголосив про зняття питання «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Пономарьова Олександра Сергійовича» з порядку денного.

15 травня Луценко підписав подання на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від фракції «Опозиційний блок» Сергія Дунаєва, а 18 травня стало відомо про про його подання щодо депутата від «Волі народу» Олександра Пономарьова, звинувативши того у перешкоджанні роботі журналістів інтернет-видань «Цензор.нет» і «Каменярі-інфо».

25 травня генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів від «Опозиційного блоку» Олександра Вілкула і Дмитра Колєснікова. В «Опозиційному блоці» ці дії генпрокурора політично мотивованим переслідуванням депутатів.