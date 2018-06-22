СБУ вилучила зі схованки у приватній садибі радіоактивний контейнер

Служба безпеки України повідомила про затримання шістьох осіб, які ввезли контрабандою і зберігали у схованці на подвір’ї приватного будинку контейнер із радіоактивною речовиною «Радій-226».

Трьох із них суд взяв під арешт, мовиться на сайті відомства, щодо інших слідство встановлює їхню роль у цій схемі.

«За висновками експертів, «Радій-226» у такій кількості є потужним джерелом гамма-випромінювання, без екранування і належного зберігання міг призвести до радіоактивного зараження людей та місцевості. Потрапляння речовини з контейнера на відкриту територію призвело б до зараження 20 гектарів», – заявляють у СБУ.

За даними спецслужби, встановлено джерело походження радіоактивної речовини – вона вироблена у 1930-х роках Чехословацькою компанією «Radiumchema».

Деталей справи, зокрема, де саме діяло угруповання і де розташовувалась схованка, СБУ не наводить.