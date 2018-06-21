«Європа робить те, що і в 1938-му». 7 тез Бабченка з інтерв’ю Радіо Свобода

За розвитком справи про замах на власне вбивство журналіст Аркадій Бабченко спостерігає у ЗМІ і вважає, що для замовника була не така важлива його смерть, як подальший суспільний резонанс. Про це та інше він розповів в ефірі російської служби Радіо Свобода.

Днями адвокат Бориса Германа, якого підозрюють в організації замаху на Бабченка, Євген Солодько заявив про нібито ще одного затриманого у цій справі – Тараса Стельмашенка.

Після прес-конференції, на якій російський журналіст Аркадій Бабченко виявився живим, він не з’являвся в публічному полі. Раніше журналіст повідомляв, що живе під охороною.

Тим не менш, Бабченко вийшов на зв’язок із російською службою Радіо Свобода. В ефірі журналіст розповів, що йому відомо про власну справу, що він думає про розвиток протистояння між Росією та Заходом та що сам планує робити далі.

Про заяву Бориса Германа, що Бабченка не було в «розстрільному списку»

Я все це дізнаюсь точно так само, як і ви – з інтернету, із засобів масової інформації. Нещодавно був брифінг СБУ, там показували «прослушки», в яких він відкритим текстом це все говорить. Ні про яке стеження там мова не йде, мова йде саме про замовлення на моє вбивство. Цимбалюк, який мав стати виконавцем, також все це підтверджує. І гроші там були передані не за стеження, він на вибір пропонував йому – мені показували роздруківки – або ТТ, або пістолет Макарова з глушником.

Про Тараса Стельмашенка

Вибір жертви був не такий важливий, наскільки був важливий суспільний розголос

Це прізвище я зараз чую вперше. Наскільки я зрозумів, він брав участь не в організації замаху, наскільки я зрозумів, це була диверсійна група, яка готувалась у Ростові та була закинута сюди для інших цілей. Тому що Германові висунуті звинувачення не в спробі вбивства Аркадія Бабченка, йому висунуті звинувачення у спробі теракту шляхом вбивства громадського діяча – чи як там точно називається в кодексі України, я не знаю. Тому вибір жертви для них був не такий важливий, наскільки був важливий суспільний розголос, гучність, резонансність цієї справи. Те, що мене не було в переліку, – він сказав це на словах, що ще в перелік вносити. Я був обраний першим, рештою були обрані інші люди. Цей Стельмашенко, я так розумію, сюди був закинутий для інших випадків.

Щодо версії, що спецоперація СБУ слугує «антиросійській пропаганді»

Подивіться брифінг СБУ, там були всі прослуховування та фотографії, розмови, там все є. Якщо вас не переконує це, почекайте на початок суду. Навіть я можу сказати, що це далеко не все, на суді випливе ще більше свідчень. Якщо ви вважаєте, що у країні, яка воює п’ятий рік, службі контррозвідки, службі безпеки країни більше немає що робити, окрім як влаштовувати ці інсценування, – друзі мої, ви, певно, в якомусь іншому світі тоді живете.

Про можливих замовників замаху

Тут доволі багато людей, які за невеликі гроші готові коїти всі ці злочини, за 5, 10, 20 тисяч доларів. За мене обіцяли 40 тисяч доларів, наскільки я розумію, це найбільша сума. Один проколовся, другий проколовся, п’ятий проколовся, десятий проколовся, а в одинадцятого вийде. Навіщо докладати значних зусиль, коли спрацьовує й так. Тому нічого не закінчилось, всі тільки продовжується. Це тільки один ланцюжок, один осередок розкритий. На тому ж суді Герман заявив, якщо я не помиляюсь, що тільки в Києві їх близько десятка. Люди працюють, люди гроші засилають.

Про можливість відступу Путіна

Війна увійшла в свою усталену фазу, до неї всі починають звикати. Макрон вже приїздить, Меркель приїздить, Трамп щось говорить, чемпіонат світу проводиться, бойкоту немає. Йде відкочування, Європа починає вчергове, через 70 років, те ж саме, що було в 1938 році. Європа починає знову стелитись перед черговим диктатором. Мені здається, Путін зараз думає, навпаки, що він переміг, на жодні відкочування назад, на жодні відступи він іти не хоче, я думаю, а буде, навпаки, тиснути далі, або протиснути остаточно свою лінію поведінки.

Про подальші плани

Давно хотів написати книжку, зараз буду її писати, в мене вже є пропозиції. Мене коли в 2014 році потягли на розстріл, мені було шкода, що книжку, чорт його бери, так і не дописав, а хороша ж книжка може вийти. Тепер в мене є час, зараз я її допишу. Тому що дійсно буде, чорт його бери, шкода, якщо я її так і не встигну закінчити, хороша книжка може вийти.

Повну версію інтерв’ю читайте і дивіться в матеріалі російської служби Радіо Свобода.

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко переїхав до Києва в лютому 2017-го. Наприкінці травня цього року українські ЗМІ повідомили зі слів його близьких, що Бабченка застрелили в його будинку. Однак майже через добу голова СБУ Василь Грицак повідомив, що журналіст живий, а вбивство інсценували з метою запобігти реальному замаху.

Підозрюваним в організації замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка є 50-річний киянин Борис Герман. 30 травня його затримала Служба безпеки України.