Апеляційний суд залишив Германа під арештом

Апеляційний суд Києва відхилив клопотання про зміну запобіжного заходу Бориса Германа, підозрюваного в організації замаху на журналіста Аркадія Бабченка, передає кореспондент Радіо Свобода.

Перед цим апеляційний суд долучив до справи документи про стан здоров’я Германа, подані захистом, а також відповідь департаменту контррозвідки СБУ, що Германа не долучали до роботи, яку подала прокуратура.

Перед початком засідання 18 червня Герман розповів медіа свою версію подій. За його словами, він у цій операції співпрацював із представником українськоі контррозвідки Дмитром, позивний «Дітріх». (Служба зовнішньої розвідки України заперечує зв’язки із Борисом Германом).

Герман зауважив, що російська сторона надала йому фотокопію так званого розстрільного списку на двох аркушах – як фотокопію в месенджері «Сигнал». У списку, як стверджує Герман, було 47 осіб, серед яких не було Бабченка, але був син очільника МВС Арсена Авакова.

Увечері 29 травня поліція повідомила, що в Києві вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка. 30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що журналіст живий.

Грицак стверджує, що спецслужбі вдалося розкрити план по підготовці вбивства журналіста. СБУ затримала громадянина України Бориса Германа, якого, за словами Грицака, для організації вбивства найняли російські спецслужби. Шевченківський районний суд Києва 31 травня заарештував Германа на 60 діб.

Аркадій Бабченко залишив свою батьківщину в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але вибрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.