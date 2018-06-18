Росіяни передали мені копії «розстрільного» списку – підозрюваний у замаху на Бабченка

Підприємець Борис Герман, підозрюваний у замаху на журналіста Аркадія Бабченка, 18 червня перед засіданням Апеляційного суду Києва щодо його арешту розповів медіа свою версію подій, які йому інкримінують.

За його словами, російська сторона надала йому в месенджері «Сигнал» фотокопію так званого розстрільного списку на двох аркушах. У списку, як стверджує Герман, було 47 осіб, серед яких не було Бабченка, але був син очільника МВС Арсена Авакова.

Герман твердить, що в цій операції співпрацював із представником українськоі контррозвідки Дмитром, позивний «Дітріх». За його словами, з цією метою вони зробили закладку зброї, привезеної з зони бойових дій на Донбасі.

Герман уточнив, що його співпраця з контррозвідкою документально не оформлена. Він також сказав, що він був позаштатним агентом з позивним «Герб».

Служба зовнішньої розвідки України заперечує зв’язки із Борисом Германом.

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Увечері 29 травня поліція повідомила, що в Києві вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка. 30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що журналіст живий.

Грицак стверджує, що спецслужбі вдалося розкрити план по підготовці вбивства журналіста. СБУ затримала громадянина України Бориса Германа, якого, за словами Грицака, для організації вбивства найняли російські спецслужби. Шевченківський районний суд Києва 31 травня заарештував Германа на 60 діб.

Аркадій Бабченко залишив свою батьківщину в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але вибрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.