Адвокат Германа назвав ім’я ймовірного другого затриманого у справі Бабченка

Адвокат Бориса Германа Євген Солодко заявив, що «чув» ім’я другого затриманого у справі про замах на журналіста Аркадія Бабченка. Про це він сказав журналістам після засідання Апеляційного суду щодо запобіжного заходу його підзахисному, передає кореспондент Радіо Свобода.

За словами Солодка, затриманого звуть Тарас Стельмашенко.

У Службі безпеки наразі цю заяву не коментували.

Заступник керівника Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар повідомив 15 червня, що відомство встановило ще двох підозрюваних у причетності до організації замаху на журналіста Аркадія Бабченка. Ім’я одного він назвав. За словами Тиводара, це – В’ячеслав Пивоварник.

Окрім того, в СБУ повідомили про затримання «громадянина Т.», однак більше інформації про особу затриманого не надали.

Підозрюваним в організації замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка є 50-річний киянин Борис Герман. 30 травня його затримала Служба безпеки України.

Увечері 29 травня поліція повідомила, що в Києві вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка. 30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що журналіст живий.

Грицак стверджує, що спецслужбі вдалося розкрити план по підготовці вбивства журналіста. СБУ затримала громадянина України Бориса Германа, якого, за словами Грицака, для організації вбивства найняли російські спецслужби. Шевченківський районний суд Києва 31 травня заарештував Германа на 60 діб, 18 червня апеляційний суд залишив це рішення без змін.

Аркадій Бабченко залишив свою батьківщину в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але обрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.