Підозрюваним у побитті прикордонників у Маріуполі суд обрав запобіжні заходи

У Маріуполі суд обрав запобіжні заходи двом підозрюваним у заподіянні тілесних ушкоджень прикордонникам в одному з місцевих кафе, повідомив у Facebook прес-секретар Генпрокуратури Андрій Лисенко

За його інформацією, одному з підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 17 620 гривень, іншому – цілодобовий домашній арешт.

Затриманих підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчинене групою осіб).

За словами Лисенка, прокуратура не згодна з рішенням суду щодо останнього з підозрюваних і готує апеляційну скаргу.

Прес-секретар ГПУ також нагадав, що інцидент за участю затриманих стався 17 червня приблизно о 22:25. Підозрювані перебували на літньому майданчику кафе Red cups у ТРЦ «Порт Сіті», де разом з кількома іншими особами вчинили бійку, в ході якої завдали тілесних ушкоджень військовослужбовцям.

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Про те, що підполковник ДПСУ Станіслав Керод та прес-офіцер Донецького прикордонного загону Валерія Карпиленко зазнали травм та переломів в одному з маріупольських кафе, стало відомо у понеділок, 18 червня. Сам інцидент, за даними поліції, трапився пізно ввечері у неділю. За словами постраждалих, причиною сутички стало мовне питання. У кафе, натомість, заявили, що відвідувачі були напідпитку. Прикордонники це заперечують і готові довести, здавши відповідні аналізи.

20 червня поліція Донеччини повідомила про затримання двох підозрюваних у побитті прикордонників, правоохоронцями попередньо встановлено, що затримані проходили стажування в службі охорони кафе.