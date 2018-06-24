Ердоган лідирує на виборах президента Туреччини

Чинний президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган лідирує на дострокових президентських виборах після опрацювання 29,27% бюлетенів, повідомляє турецьке державне агентство «Анадолу».

Згідно з цими результатами, Ердоган набирає 58,11% голосів, а його головний опонент – лідер опозиційної Республіканської народної партії Мухаррем Індже – 27,45%.

За даними «Анадолу», дострокові вибори президента й парламенту відбувалися на 180 065 дільницях.

У квітні Ердоган заявив, що президентські та парламентські вибори відбудуться 24 червня, на 17 місяців раніше, ніж планувалося.

Внаслідок конституційних змін, схвалених після референдуму 2017 року, Туреччина переходить від парламентської системи до президентської, надаючи наступному президенту розширені повноваження.

Зміни, які дозволять Ердогану залишатися при владі до 2029 року, підтримали 51% учасників голосування. Вони наберуть чинності після виборів.

Ердоган був прем’єром Туреччини з 2003 до 2014 року, після цього став президентом країни.