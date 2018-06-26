МОЗ оприлюднив перелік пляжів, де не можна купатись

Вода на 96 українських пляжах є небезпечною для купання, повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Такі дані наведені з урахуванням результатів дослідження води, проведених 15-21 червня.

За даними МОЗ, якість води у межах цих пляжів і рекреаційних зон не відповідає стандарту на мікробне забруднення.

Нещодавно Державне агентство водних ресурсів України відкрило дані про якість води в українських поверхневих водоймах.

До цього моменту інформація про вміст шкідливих речовин у поверхневих водоймах, з яких українці отримують воду для пиття та побутових потреб, була недоступною.

За даними Global Open Data Index, лише 15 країн мають у відкритому доступі дані про якість води, зокрема Фінляндія, США, Велика Британія та Японія.