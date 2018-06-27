НАЗК перевірило декларації Реви, Супрун та заступника АП

Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило електронні декларації про доходи міністра соціальної політки Андрія Реви за 2017 рік, в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун за 2016 та 2017 роки та заступника голови Адміністрації президента Олексія Філатова.

У прес-службі НАЗК додали, що перевірили також декларації судді Солом’янського районного суду Києва Тараса Оксюти.

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«У деяких перевірених деклараціях виявлені порушення, однак вони є незначними та не тягнуть за собою адміністративну чи кримінальну відповідальність», – заявили в НАЗК, але не уточнили, про які саме декларації йде мова.

Національне агентство з питань запобігання корупції, яке фактично створене у 2016 році, серед іншого, здійснює перевірку декларацій, проводить моніторинг способу життя чиновників, посадових осіб, держслужбовців, суддів, прокурорів.