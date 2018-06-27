Ув’язнений у Росії майданівець погрожує покалічити себе через стягнення в колонії – правозахисниця

Засудженого в Росії кримського активіста Євромайдану Олександра Костенка, який має вийти на свободу 3 серпня, вкотре помістили в штрафний ізолятор, повідомила проекту Радіо Свобода Крим.Реалії координатор проекту «РосУзнік» Яна Гончарова. За її словами, проти Костенка застосували низку дисциплінарних стягнень.

«Спочатку за те, що він завісив спальне місце, помістили в ізолятор на 7 діб. Саша каже, що був протяг і він мерз, тому повісив завісу. Потім оформили стягнення за те, що перебував в спальному приміщенні, нібито порушуючи встановлений порядок. І кажуть, що зараз ще буде стягнення за те, що не тримав руки за спиною поза камерою», – розповіла Гончарова.

Правозахисниця заявляє, що у зв’язку зі стягненнями Костенко погрожує завдати собі каліцтва. «Він дуже схвильований тим, що на нього почали оформляти стягнення. За місяць до звільнення – це вже третє», – додала Гончарова.

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Вона уточнила, що керівництво колонії заявляє про законність стягнень, а «знервовість» Костенка пояснює швидким виходом з колонії.

Публічних коментарів співробітників російської колонії з цього приводу немає.

Українця з Сімферополя підконтрольний Москві суд у травні 2015 року засудив до чотирьох місяців і двох років тюрми нібито за заподіяння каліцтва співробітникові кримського «Беркуту» в Києві. Після розгляду касаційної скарги термін зменшили до трьох років і шести місяців ув’язнення. Нині кримчанина утримують у Росії, в колонії в місту Кірово-Чепецьку.

Кримська правозахисна група повідомляла, що батько Костенка публічно повідомив про тортури, яких зазнав його син, після чого зник безвісти, мати і брат далі живуть у Сімферополі.

Костенко не визнав своєї провини.