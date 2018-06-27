За отриманням грошової допомоги не звернулися троє звільнених із полону – МінТОТ

Станом на 26 червня за отриманням одноразової грошової допомоги звернувся 71 звільнений із полону з 74 «за списком Служби безпеки України», повідомили в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб у відповідь на запит Радіо Свобода.

«МТОТ перераховано кошти на рахунки органів соціального захисту 15 областей та міста Києва на загальну суму 6,7 мільйона гривень для виплати 67 особам. Слід зазначити, що вказані показники мають тенденцію щоденних змін», – повідомили у відомстві.

Зранку 26 червня заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив, що допомогу отримав 71 звільнений із полону.

31 січня Кабінет України ухвалив рішення виплатити по 100 тисяч гривень допомоги кожному з громадян, які визволені з полону підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.

Згідно з рішенням уряду, для одержання коштів людина або довірена особа має протягом шести місяців з дня звільнення звернутися до органів соціального захисту населення.

27 грудня 2017 року на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся обмін утримуваними особами. Він був запланований за формулою «306 (тих, видачі кого домагалися підтримувані Росією бойовики – ред.) на 74 (військових і цивільних, включених до списку на обмін Україною – ред.)». Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна з них вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 людини.

24 січня з полону бойовиків звільнили ще одного громадянина – українського військовослужбовця Романа Савкова. Його обміняли на жінку, яку помилував президент України Петро Порошенко.