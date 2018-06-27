У Києві відбулася акція на підтримку ув’язнених в Росії українців

У Києві активісти влаштували акцію на підтримку утримуваних Росією українських громадян. У зверненні до голови делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста вони закликали організацію вимагати доступу, зокрема, до Олега Сенцова, Володимира Балуха, Олександра Шумкова та Станіслава Клиха, які перебувають у російських тюрмах.

«Інформація про Сенцова і Балуха (які оголосили голодування – ред.) вже є у МКЧХ, але вони не повідомляють якісь деталі про переговори щодо доступу до цих людей. Ми матимемо таку інформацію лише коли МКЧХ матиме доступ до них», – наголосила співорганізатор акції, правозахисниця Марія Томак.

Водночас у Міжнародному комітеті Червоного Хреста заявили, що наразі не бачили українських громадян.

«На цей момент ми їх не відвідуємо. Ми працюємо за запрошенням до країни. Від російського уряду останніми роками в нас запрошень не було», – заявив начальник тюремного відділу МКЧХ Олександр Гриф.

Із подібним зверненням 25 червня до МКЧХ звернулася український омбудсмен Людмила Денісова. Вона просила його представників відвідати ув’язнених у Росії українців, а також допомогти їй у доступі до них.

За даними правозахисної ініціативи #LetMyPeopleGo, у Росії з політичних мотивів ув’язнені 70 українців.