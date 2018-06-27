В Україні оголосили штормове попередження на 28 червня

Український гідрометцентр оголосив в Україні штормове попередження на 28 червня.

Як повідомляють синоптики, завтра в Україні, крім Приазов’я, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду, у західних, північних і центральних областях місцями сильні дощі (вночі у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та місцями Закарпатській областях дуже сильний дощ).

За даними Укргідрометцентру, 29 червня в Карпатах будуть сильні дощі.

Синоптик Наталка Діденко повідомляє, що завтра, 28 червня, дощі і грози з ймовірністю сильних злив, граду та шквалів очікуються на заході, півночі, у центрі (окрім Дніпра та районів) та на Одещині. За її даними, температура буде 25-30 градусів тепла, подекуди до 35-37 градусів тепла.

У Києві вже сьогодні, 27 червня, ввечері та найближчої ночі – грозові зливи.

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28 червня в Україні відзначають День Конституції, цей день є державним вихідним.