На Донбасі загинули троє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 27 червня загинули троє українських військових, ще стільки ж зазнали поранень, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 32 рази вдалися до прицільного вогню по українських позиціях, чотири рази вони застосували важке озброєння.

Українські військові також звинувачують бойовиків в обстрілі міста Залізне з мінометів калібру 82 міліметри. Як ідеться в ранковому зведенні, постраждали дві цивільні особи.

В угрупованні «ЛНР» заявляють про два обстріли з боку українських військових упродовж минулої доби.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії 27 червня не наводили. Водночас у цьому угрупованні заперечили свою причетність до обстрілу Залізного.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Сторони практично щодня звинувачують одна одну в його порушенні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.