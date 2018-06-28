Порошенко: Рада має зняти депутатську недоторканність «якнайшвидше»

Президент України Петро Порошенко закликає Верховну Раду якнайшвидше ухвалити зміни до Конституції про зняття депутатської недоторканості.

«Чекаю, що Верховна Рада, не зволікаючи часу, якнайшвидше, прийме ці зміни до Конституції. Адже кожен народний депутат обіцяв зняти депутатську недоторканість. Прошу, зараз дуже гарний час для цього рішення», – сказав Порошенко під час виступу на урочистостях із нагоди Дня Конституції України 28 червня в Києві.

20 червня Конституційний суд України визнав конституційним президентський законопроект про скасування недоторканості народних депутатів з відстрочкою до 2020 року.

У Конституційному суді зауважили, що неодноразово розглядали законопроекти про обмеження депутатської недоторканності та давали висновки про те, що такі зміни не суперечать Конституції.

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6 червня КСУ визнав конституційним внесений народними депутатами законопроект №6773 про обмеження депутатської недоторканності. Пропонується, що цей закон набирає чинності від дня, наступного за днем його опублікування.

У 2015 році КСУ вже схвалював рішення щодо скасування депутатської недоторканності. Тоді суд визнав відповідний законопроект таким, що відповідає Конституції, проте в 2017 році депутати зняли цей документ з розгляду.

Відповідно до чинного законодавства, законопроект про внесення змін до Конституції України розглядається Верховною Радою України за наявності висновку Конституційного суду України. Такий законопроект схвалений конституційною більшістю, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради за нього проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу парламенту.