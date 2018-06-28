Від початку року на реконструкцію Маріїнського палацу витратили 27,5 мільйонів гривень – #Точно

Бюджетні витрати на реставрацію Маріїнського палацу протягом січня-квітня 2018 року склали 27,5 мільйонів гривень. Така інформація міститься у звіті про видатки 2018 року Державної казначейської служби, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Загалом до кінця року на ремонтні роботи в палаці Державне управління справами витратить 200 мільйонів гривень.

Протягом минулого року ремонт Маріїнського палацу подорожчав на 102 мільйони гривень. Тоді сукупні витрати сягнули 302,7 мільйона гривень.

Рішення реставрувати Маріїнський палац ухвалили у 2002 році, впродовж кількох років десятки інститутів розробляли документацію, плани реставрації. Реконструювати Маріїнський палац почали у 2007 році й закінчення робіт неодноразово переносили, перераховуючи кошторис і міняючи плани. Завершити роботи планують у 2019 році.