У Криму порушили дві справи проти Параламова, який заявив про катування – адвокат

Підконтрольні Росії слідчі органи в Криму порушили дві кримінальні справи проти кримського татарина Рената Параламова, який заявив про катування, повідомив адвокат сім’ї Параламова Еміль Курбедінов на засіданні громадського об’єднання «Кримська солідарність», передає кореспондент Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Буквально вчора я дізнався, що військова прокуратура відмовила в порушенні кримінальної справи проти співробітників ФСБ, які проводили обшук у Рената Параламова, а потім відвезли його з мішком на голові й катували. Однак у той же час проти Рената порушили дві кримінальні справи за статтями про незаконний обіг вибухових речовин, боєприпасів», – розповів Курбедінов.

За словами адвоката, кримські юристи збирають усі необхідні документи, щоб передати справу Параламова та інших викрадених кримчан до міжнародних інстанцій, зокрема, спецдоповідачу ООН із тортур.

Вранці 13 вересня в кримському селищі Нижньогірське в будинку кримчанина Рената Параламова провели обшук, який силовики назвали «оглядом і слідчими діями». Адвокат припустив, що «огляд» може бути пов’язаний з релігійною активністю Параламова. За словами очевидців, люди в масках без розпізнавальних знаків на формі відвезли Параламова в невідомому напрямку. Пізніше стало відомо про вилучення книги і ноутбука з дому Параламова.

Він вийшов на зв'язок з родичами вдень 14 вересня. Його виявили на автовокзалі Сімферополя. Пізніше Параламов розповів, що «невідомі катували його, надягали на голову мішок, давали розряди оголеними дротами».

Адвокат Еміль Курбедінов, який разом із родичами Параламова 15 вересня перебував в управлінні ФСБ Росії у Криму, повідомив, що вони впізнали одного з учасників викрадення Рената Параламова серед відвідувачів кримського управління ФСБ Росії.