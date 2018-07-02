Підозрюваних у викраденні у Києві сина лівійського дипломата взяли під арешт до кінця серпня – прокуратура

Шевченківський районний суд Києва узяв під арешт двох чоловіків, яких підозрюють у викраденні сина лівійського дипломата, інформує столична прокуратура на своєму сайті.

За даними відомства, йдеться про двох громадян Єгипту. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі за викрадення людини та вимагання.

«Злочин стався 25 червня близько 12 години дня на вулиці Тургенівській. Діючи згідно розробленого плану, зловмисники напали на потерпілого (26-річного сина лівійського дипломата), силоміць посадили його у машину та вивезли у невідомому напрямку. У подальшому, протягом дня викрадачі утримували чоловіка з метою отримання викупу за його звільнення. Не отримавши викуп, нападники звільнили заручника. Надалі завдяки оперативному реагуванню столичних правоохоронців викрадачів затримали», – мовиться у повідомленні.

Як раніше повідомляла Нацполіція, повідомлення про викрадення надійшло від очевидців злочину. На місці злочину слідчо-оперативна група поспілкувалися зі свідками та встановила, що зловмисники зникли на автомобілі «Фольксваген Гольф» темно-синього кольору.

Того ж дня в Дарницькому районі Києва поліцейські знайшли потерпілого, у якого були тілесні ушкодження, та доправили його під охороною до лікарні. Затримати підозрюваних, за інформацією відомства, вдалося тільки 28 червня.