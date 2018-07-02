Суд не задовольнив апеляцію Саакашвілі на вирок Дангадзе

Апеляційний суд Києва не задовольнив апеляцію лідера «Руху нових сил», колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі на вирок його соратнику Северіону Дангадзе.

Згідно з інформацією на сайті установи, адвокат Руслан Чорнолуцький подав апеляцію в інтересах Саакашвілі 22 червня.

24 травня Печерський районний суд Києва затвердив угоду Дангадзе зі слідством, громадянин отримав умовний вирок, після чого його звільнили з-під варти.

У партії «Рух нових сил», яку очолює нині реадміністований до Європейського союзу Саакашвілі, 21 травня заявили, що Дангадзе «піддали тортурам» і «змусили підписати брехливу угоду зі слідством».

6 грудня 2017 року Печерський районний суд Києва заарештував Дангадзе на 60 діб без права внесення застави. Згодом арешт продовжували.

5 грудня 2017 року генеральний прокурор України Юрій Луценко оприлюднив записи телефонних розмов, імовірно, Северіона Дангадзе і представника українського бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії. На плівках співрозмовники домовляються про фінансування бізнесменом акцій протесту в Україні, які тоді скликав Міхеїл Саакашвілі. Луценко заявив, що Саакашвілі отримав від Курченка через Дангадзе півмільйона доларів на діяльність в Україні. У команді Саакашвілі це заперечували, називаючи справу сфабрикованою, а арешт Дангадзе незаконним.