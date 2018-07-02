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02 Липень 2018, Київ 21:55
Новини | Події

Суд не задовольнив апеляцію Саакашвілі на вирок Дангадзе

24 травня Печерський районний суд Києва затвердив угоду Северіона Дангадзе зі слідством

Апеляційний суд Києва не задовольнив апеляцію лідера «Руху нових сил», колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі на вирок його соратнику Северіону Дангадзе.

Згідно з інформацією на сайті установи, адвокат Руслан Чорнолуцький подав апеляцію в інтересах Саакашвілі 22 червня.

24 травня Печерський районний суд Києва затвердив угоду Дангадзе зі слідством, громадянин отримав умовний вирок, після чого його звільнили з-під варти.

У партії «Рух нових сил», яку очолює нині реадміністований до Європейського союзу Саакашвілі, 21 травня заявили, що Дангадзе «піддали тортурам» і «змусили підписати брехливу угоду зі слідством».

6 грудня 2017 року Печерський районний суд Києва заарештував Дангадзе на 60 діб без права внесення застави. Згодом арешт продовжували.

5 грудня 2017 року генеральний прокурор України Юрій Луценко оприлюднив записи телефонних розмов, імовірно, Северіона Дангадзе і представника українського бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії. На плівках співрозмовники домовляються про фінансування бізнесменом акцій протесту в Україні, які тоді скликав Міхеїл Саакашвілі. Луценко заявив, що Саакашвілі отримав від Курченка через Дангадзе півмільйона доларів на діяльність в Україні. У команді Саакашвілі це заперечували, називаючи справу сфабрикованою, а арешт Дангадзе незаконним.

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