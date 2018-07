На «Олімпійському» в Києві відбувається акція на підтримку Сенцова

На стадіоні «Олімпійський» у центрі Києва відбувається акція на підтримку засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

Її учасники розгорнули на трибунах банер «Олегу Сенцов, Україна з тобою» й запалили на його тлі піротехнічні засоби. Вони вигукували гасла на кшталт «Свободу Олегу Сенцову».

«Перша мета – це підтримати Олега Сенцова в його нерівній боротьбі з кремлівським судилищем. Друга мета акції – привернути увагу української та міжнародної громадськості до проблеми з Сенцовим. Для цього ми також знімемо відео, яким буде займатися «BABYLON'13», щоб показати всьому світу, що українці чекають Олега Сенцова. Акція відбувається на стадіоні. Це десь символічно, тому що в Росії відбувається чемпіонат світу з футболу», – розповів про акцію віце-президент Федерації футболу Криму Олег Комуняр.

Український режисер Олег Сенцов був звинувачений російською владою в організації терактів в Криму і відбуває 20-річний тюремний термін у колонії в Лабитнангі. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів у Росії. Сенцов заявив про намір «голодувати до смерті».

Про помилування українця у російського президента Володимира Путіна 25 червня попросив генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд, а також діячі російського мистецтва. Сам Сенцов відмовився просити Путіна про помилування.

До режисера приїжджала український омбудсмен Людмила Денісова, однак її до нього не впустили.

За даними української правозахисної ініціативи Let My People Go, у Росії з політичних мотивів утримують щонайменше 70 українців.