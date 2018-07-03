Голова Генштабу підписав наказ про декомунізацію в ЗСУ

Начальник Генерального штабу Віктор Муженко підписав наказ про виконання закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» у Збройних силах. Про це він повідомив 3 липня на своїй Facebook-сторінці.

Муженко висловив впевненість у тому, що цей крок підтверджує правильність курсу на декомунізацію.

Також очільник Генштабу прокоментував нещодавню новину про найменування російських військових формувань на честь міст, які війська Червоної армії відбивали в нацистського Рейху під час Другої світової війни. Муженко назвав це висловленням претензій на землі, до яких Росія не має стосунку.

Закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні», також відомий як закон про декомунізацію, забороняє використовувати зокрема прапор СРСР та будь-яку символіку, яка асоціюється з комуністичною ідеологію (як, наприклад, зображення серпа й молота).

У лютому цього року через символіку СРСР стався скандал у Кривому Розі. Тоді під час урочистостей на честь звільнення міста від нацистів помітили військовослужбовців Національної гвардії із радянськими прапорами.