Верховна Рада запровадила кримінальну відповідальність за контрабанду лісу

Депутати проголосували за законопроект №5495, який передбачає кримінальну відповідальність до 12 років позбавлення волі за контрабандне перевезення необроблених лісоматеріалів через кордон.

Також документ посилює штрафи за незаконну заготівлю лісоматеріалів та порушення правил відновлення лісових насаджень. Наприклад, якщо раніше штраф за незаконну вирубку лісів міг складати від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів, то тепер може варіюватись від 15 до 30. Для посадовців максимальна сума штрафу може складати 75–150 неоподатковуваних мінімумів, тобто до 132 тисяч 150 гривень.

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Водночас законопроект передбачає, що обсяг внутрішнього споживання деревини, заготовленої в Україні, не має перевищувати 25 мільйонів кубічних метрів на рік. У першій редакції документу ця цифра складала 20 мільйонів.

У грудні минулого року Держлісагентство запустило мобільний застосунок, який дозволяє перевірити легальність новорічної ялинки.