Бойовики на Донбасі порушують нове перемир’я – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики продовжують порушувати «хлібне перемир’я» на Донбасі, яке запровадили з 1 липня, інформує штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Згідно з повідомленням, у денні години 3 липня – з 7 до 18 години – бойовики двічі відкривали вогонь із застосуванням стрілецької зброї у районі Авдіївки та Водяного на Донеччині. Унаслідок обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Бойовики угруповання «ДНР» звинувачують Збройні сили України в обстрілах Ясинуватої та двох сіл біля Горлівки. В угрупованні «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 3 липня.

Згідно з домовленостями в межах Тристоронньої контактної групи, перемир’я на час жнив мало настати з 00:01 1 липня. Майже одразу після початку дії нових домовленостей сторони заявили, що зафіксували порушення режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.