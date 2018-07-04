Кома дитини з табору «Славутич» не пов’язана з отруєнням – МОЗ

Стан дівчинки, яка зараз перебуває в дитячій лікарні «Охматдит» у стані коми, тяжкий, але стабільний, повідомляє Міністерство охорони здоров’я. У повідомленні МОЗ уточнюється, що його не спричинило отруєння в таборі «Славутич», де перебувала дитина.

Раніше в міністерстві повідомляли про те, що стан дитини пов’язаний із супутнім захворюванням.

2 липня 11 дітей-учнів школи художньої гімнастики Дерюгіних, які відпочивали в приватному таборі «Славутич» у селі Циблі Київської області, поскаржились на погане самопочуття. В них виявили ознаки отруєння, і Держпродспоживслужба взяла проби продуктів харчування.

Ще одна дівчинка потрапила в реанімацію, пізніше її транспортували до київського «Охматдиту».

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За даними МОЗ, в дітей з інших груп схожих проблем зі здоров’ям не помічено. Прокуратура порушила кримінальне провадження за фактом отруєння.