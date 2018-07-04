Депутати та активісти оскаржують підвищення тарифів у суді

Окружний адміністративний суд Києва повідомляє, що 4 липня до нього надійшов позов колишнього урядовця Олексія Кучеренка та громадської організації «Асоціація споживачів енергетики та комунальних послуг» щодо постанови НКРЕКП від 28 грудня 2017 року «Про затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни на 2018 рік». Автори позову вимагають визнати постанову незаконною.

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Наприкінці червня цього року цей же суд отримав аналогічний позов від групи народних депутатів. Серед них – Вікторія Войціцька («Самопоміч»), Сергій Лещенко (БПП), Мустафа Найєм (БПП), Єгор Соболєв («Самопоміч»), Олена Сотник («Самопоміч»), Віктор Чумак (позафракційний).

Позивачі теж вимагали визнати постанову НКРЕКП, що визначає тарифи на електроенергію, незаконною. За словами однієї з них, Вікторії Войціцької, основним фактором підвищення тарифів є формула ціни на вугілля «Роттердам плюс» (тобто сума вартості закупівлі вугілля на біржі у Ротердамі, Нідерланди та доставки його до України). Підвищення вартості вугілля для теплоелектростанцій відповідно підвищує вартість електроенергії.

Войціцька зазначає, що позов має на меті скасування підвищення тарифів для бізнесу, освітніх та медичних закладів, водоканалів та електротранспорту.

На початку червня голова НКРЕКП Оксана Кривенко заявляла, що найближчим часом тарифи на електроенергію змінюватись не будуть.