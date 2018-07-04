Раді пропонують запровадити відповідальність за публічне приниження регіональної мови

Верховній Раді пропонують запровадити кримінальну відповідальність за публічне приниження, навмисне спотворення державної, регіональної мови або мови меншини в офіційних документах і текстах.

Ці умисні дії пропонують карати штрафом від 3400 до 8500 гривень або обмеженням волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Ці пропозиції містяться в законопроекті № 8550, автором якого є депутат Євгеній Мураєв.

Депутат очікує, що схвалення законопроекту «надасть реальні гарантії реалізації права громадян на мовне визначення та розвиток рідної мови, дозволить розмежувати ситуації, в яких припустиме використання регіональної мови та визначити сфери, в яких використовується виключно державна мова».

Проектом закону, серед іншого, пропонується визначити, що «регіональна мова або мова меншини (мови)…використовується на відповідній території України в роботі органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, застосовується і вивчається в державних і комунальних навчальних закладах, а також використовується в інших сферах суспільного життя».

Цей законопроект повторює деякі норми так званого «закону Колесніченка-Ківалова», який втратив чинність.

У лютому Конституційний суд України ухвалив рішення щодо невідповідності Конституції України закону «про засади державної мовної політики», так званого «закону Колесніченка-Ківалова». У КСУ пояснили, що депутати під час схвалення у 2012 році документа порушили процедуру розгляду та ухвалення.

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Верховна Рада України проголосувала за скасування «мовного закону» ще 23 лютого 2014 року, однак президент досі не підписав і не ветував законопроект про це, відтак закон далі чинний.