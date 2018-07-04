Голова Європарламенту підписав рішення про надання Україні мільярда євро

Голова Європарламенту Антоніо Таяні підписав рішення про виділення Україні макрофінансової допомоги в розмірі мільярд євро, повідомив представник України при Європейському союзі Михайло Точицький.

«Рішення ЄП і Ради з надання макрофінансової допомоги Україні в розмірі мільярд євро підписане сьогодні президентом Таяні і головою Австрії напередодні 20-го саміту ЄС-ЄС. Велика подяка за підтримку всім друзям України в ЄС», – написав Точицький в twitter.

Рада Європейського союзу 26 червня затвердила надання Україні одного мільярда євро макрофінансової допомоги. 13 червня Європейський парламент підтримав ініціативу надання наступної макрофінансової допомоги для України, яка передбачає виділення 1 мільярда євро.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода з Брюсселя, однією з головних умов надання Україні макрофінансової допомоги є продовження боротьби з корупцією, включаючи створення антикорупційного суду.

Загальний обсяг зобов’язань з надання Україні макрофінансової допомоги з боку ЄС на реалізацію реформ визначений у розмірі 12,8 мільярда євро, з них 2,8 мільярда вже було надано за попередніми програмами.

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Як очікується, ця грошова допомога має сприяти стабілізації ослабленої української економіки і проведення реформ. Макрофінансова підтримка, як передбачається, буде використана українською владою протягом найближчих двох років.