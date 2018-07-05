Верховна Рада не розглянула законопроект про досудове блокування сайтів

Депутати не проголосували за включення до порядку денного розгляду законопроекту №6688, який був у попередньому плані роботи Верховної Ради на сьогодні.

Рішення набрало 158 голосів «за» і 59 «проти». Решта утримались або не голосували.

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Цей законопроект надає силовим структурам право блокувати сайти за контент, який становлять загрозу національній безпеці Україні.

Народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Сергій Лещенко наголошує, що відмова від розгляду законопроекту сьогодні не означає відмови від нього взагалі.

Законопроект про протидію загрозам національній безпеці в інформаційній сфері вже вносили до порядку денного минулого місяця, але депутати його так і не розглянули. Тоді активісти коаліції «За вільний інтернет» виступили з протестом. На їхнє переконання, законодавча ініціатива «створює умови для інтернет-цензури».