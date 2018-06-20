Atlantic Council: 5 сценаріїв, як Кремль може втрутитися в українські вибори

В аналітичному центрі Atlantic Council назвали 5 можливих способів, як Росія може вплинути на вибори в Україні.

15 червня лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко дала старт президентському передвиборчому сезоні в Україні, виголосивши понад двогодинну промову в Києві. Беручи до уваги, що, згідно з опитуваннями громадської думки, 29% виборців поки що не визначилися зі своїм кандидатом на запланованих на 31 березня 2019 року виборах, поле відкрите. Але це не надто зарано, щоб почати турбуватися про те, як Кремль може втручатися у вибори в Україні.

З таким попередженням виступив на сторінках видання аналітичного центру Atlantic Council Микола Воробйов – науковий співробітник Центру з питань трансатлантичних відносин при Університеті Джонса Гопкінса у США.

Воробйов наводить 5 способів, як Росія може вплинути на результати українських виборів.

Перший спосіб втрутитися вельми простий – підтримати проросійських кандидатів.​

Опитування показують, що, незважаючи на незаконну анексію Росією українського Криму та поточний конфлікт у східній Україні, проросійські кандидати все ще мають високі рейтинги. Серед них – голова фракції «Опозиційний блок» Юрій Бойко (з підтримкою у 9,7%) та лідер партії «За життя» Вадим Рабінович (з підтримкою 9,5%). Обидва провели понад двадцять років у політиці і їхні позиції свідчать про рішучу підтримку з боку Кремля, пише автор.

Якби Бойку і Рабіновичу вдалося домовитись щодо єдиного претендента на президентських виборах 2019 року, це була б сильна кандидатура, і це потенційне злиття вже викликало тривожні паралелі з виборами 2010 року, коли проросійський кандидат Віктор Янукович повернувся до влади через шість років після продемократичної Помаранчевої революції і повернув Україну до авторитаризму. Кремль, додає автор, безсумнівно, буде наполягати на тому ж сценарії в 2019 році, підтримуючи одного з цих кандидатів напливом великої суми грошей.



Є принаймні ще чотири способи, вважає Воробйов, якими Кремль може спробувати вплинути на вибори.

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Другий – через потужну мережу впливових організаторів, журналістів та інших експертів, які працюють на інтереси Росії в Україні. Кремль використовуватиме свої платформи для підтримки проросійського кандидата та дискредитації – його або її – опонентів. Таке повідомлення буде поширюватися через різноманітні інформаційні платформи та лояльними промовцями, у тому числі на Заході.



Третій – Кремль може намагатися дестабілізувати ситуацію в Україні через збільшення військової напруженості на Донбасі, терористичні напади та інші насильницькі дії, які поширюють страх, паніку та недовіру до українського уряду, у тому числі серед правоохоронних органів. Як результат, багато виборців можуть втратити віру у виборчий процес і вирішити просто не голосувати.



Четвертий ​– через широкомасштабні кібератаки, спрямовані проти українських державних установ, банківської системи, Міністерства оборони, Ради національної безпеки та оборони та інших організацій. У 2017 році комп'ютерний вірус Petya потрапив в Україну та поширився на комп'ютерні системи в США. Хоча ці кібератаки ніколи не були формально пов'язані з Кремлем, вони, ймовірно, були з боку Росії, і можуть легко повторитися наступного року під час виборів в Україні. Варто відзначити, пише Воробйов, що Адміністрація президента вже почала бити тривогу, їй потрібна більша підтримка з боку інших урядів та технічної спільноти для підготовки зараз до такого сценарію.​

Також ймовірні і злами персональної електронної пошти, як це було під час президентської кампанії в США 2016 року. Виборча система та технології країни вразливі до вторгнення сторонніх осіб, і Кремль знає це. Ймовірно, ці слабкі місця будуть використовуватися для зламу електронної пошти та виявлення персональних даних ключових кандидатів у президенти, особливо тих, хто серйозно загрожує Кремлю.

П'ятий – це організація військового перевороту в Києві, що приведе до влади крайні та інші націоналістичні організації, включаючи членів добровільних батальйонів, які мають військовий досвід на Донбасі.

Інший Майдан у Києві, імовірно, спонукає до подальших заворушень у країні, і цей сценарій, вважає Микола Воробйов, – це немов музика до московських вух.​

Якби до влади в Києві прийшла справжня «українська хунта», як були відображені результати Революції гідності у російських державних засобах масової інформації, Кремль може використати це як привід для «миротворчої операції», спрямованої на «захист російськомовного населення» від «київської хунти».

Третій, позначений насильством, Майдан був би найбільш сприятливим для подальшого вторгнення російської армії в Україну, демонструючи міжнародній спільноті, що тільки Росія може навести порядок в цій «невдалій державі», одночасно тримаючи Україну в сфері впливу Кремля, пише автор.

Кремль робитиме все можливе, щоб завоювати Україну політично. Росії не вдалося забрати частину східної України через невдалу «Новоросію» в 2014 році, і вона не має жодних нових значних військових досягнень, якими може похвалитися. Вибори дають Росії велику нагоду помститися за останні чотири роки та відновити контроль над політичною орієнтацією та майбутнім України.

Кремль використовуватиме всі можливі шляхи, щоб завдати шкоди українській демократії, щоб показати Заходу та українцям, що ненасильницькі революції та подальші зміни режиму не призводять до процвітаючого майбутнього, обіцяного Заходом.

«Не обманюймо себе. Ці сценарії можуть здатися надуманими і навіть далекі від реальності, але Кремль використовуватиме всі можливі способи, щоб перетворити Україну в «невдалу державу» і повернути її – раз і назавжди – у сферу впливу Росії», – попереджає Микола Воробйов у статті, опублікованій у виданні аналітичного центру Atlantic Council.