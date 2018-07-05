СБУ заявляє, що викрила інтернет-шахраїв на запит ФБР

Співробітники СБУ за сприяння американського Федерального бюро розслідувань викрили схему інтернет-шахрайства, повідомляє 5 липня прес-служба відомства.

Як встановили оперативники, громадяни однієї з африканських країн створили в одній із соціальних мереж фейкову сторінку американського бізнесмена, який має бізнес в Україні.

Познайомившись із жінкою зі Сполучених Штатів, «бізнесмен» поскаржився на проблеми з українськими правоохоронцями, які не дозволяють повернутись до США. Жінка перерахувала на рахунок зловмисників півтора мільйона доларів.

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Як повідомляє СБУ, за місцями проживання іноземців виявили комп’ютерну техніку, за допомогою якої вони вели листування, та банківські документи, які підтверджують отримання коштів.

Двоє організаторів схеми підозрюються у шахрайстів (стаття 190 Кримінального кодексу України). Шевченківський суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Наразі триває слідство.