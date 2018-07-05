Порошенко підписав закон про нацбезпеку

Президент Петро Порошенко підписав закон «Про національну безпеку України». Документ набере чинності на наступний день після публікації за винятком окремих його частин, що стануть чинними з початку 2019 та 2021 року.

Порошенко заявив, що бере на себе повну відповідальність за втілення закону в життя.

«Я, як президент і верховний головнокомандувач, беру на себе повну відповідальність за розробку, прийняття, підписання і за імплементацію зазначеного закону. Я впевнений у тому, що на сьогоднішній день ці позиції будуть надзвичайно позитивні і для украплення обороноздатності нашої держави, і для того, щоб і надалі зростала довіра між Україною і нашими стратегічними принтерами», – наводить прес-служба слова глави держави.

Новий закон змінює кілька важливих аспектів у галузі національної безпеки. Наприклад, міністром оборони та його першим заступником мають бути цивільні особи, а посади начальника Генштабу та головнокомандувача Збройних сил України розмежовуються.

Генеральний секретар Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони Олена Трегуб вважає, що він біг би бути і більш прогресивним.

«Цей закон міг бути насправді набагато більш прогресивним, ніж є. Норма, яка дозволяє колишньому військовому зняти погони і вже наступного дня стати цивільним міністром оборони, так і лишилася. Ми пропонували, щоб ввести принаймні п’ятирічний термін. В інших країнах, наприклад, у США, – і восьмирічні терміни», – зазначила вона раніше в ефірі Радіо Свобода.