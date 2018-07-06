Синоптики попереджають про високу пожежну небезпеку в низці областей

У Донецькій, Запорізькій, частинах Дніпропетровської та Кіровоградської областей утримується надзвичайна пожежна небезпека, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій із посиланням на Гідрометцентр.

Наприклад, у Запоріжжі температура повітря найближчими днями температура може підніматись до +30 градусів за Цельсієм.

5 липня ДСНС повідомляла про займання пшениці в Полтавській області. Пожежу площею в 41 гектар ліквідовувала 21 людина і сім одиниць техніки.

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Раніше синоптик Наталка Діденко обіцяла повернення сухої і сонячної погоди після періоду похолодання.