С14 позивається до суду проти «Громадського» через «неонацистів»

Праворадикальна організація С14 звернулася до суду з позовом «на захист честі, гідності й ділової репутації» проти редакції «Громадського телебачення».

Позов був поданий до Печерського суду 2 липня.

Як повідомляє «Громадське», однією з підстав для позову став допис у Twitter англомовної служби цього ЗМІ, де організацію С14 назвали «неонацистською».

Також, згідно з повідомленням «Громадського», представники С14 надали експертизу від Інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені Кураса НАН України про тлумачення термінів «націоналізм», «нацизм» та «неонацизм».

Виконавча директорка «Громадського» Катерина Горчинська висловила впевненість, що редакція виграє суд.

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Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch нещодавно заявляла, що від початку 2018-го року члени таких радикальних груп як С14, «Правий сектор», «Традиція і порядок», «Карпатська Січ» вчинили щонайменше два десятки нападів або актів залякування у Києві, Вінниці, Ужгороді, Львові, Чернівцях, Івано-Франківську та інших містах України.

Правозахисники закликали українську владу засудити агресію радикальних груп і провести ефективні розслідування вчинених ними нападів.