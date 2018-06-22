Захищали ЛГБТ – побили праворадикалів

Заяви до прокуратури, активісти з бинтами та гіпсом, смолоскипи, вимоги відставки керівника київської патрульної поліції Юрія Зозулі. Такі результати акції протесту під стінами департаменту патрульної поліції Києва у четвер. Активісти низки праворадикальних організацій вимагали покарати силовиків, винних у застосування сили проти акції противників Маршу рівності у Києві 17 червня. У Нацполіції – не бачать порушень у діях своїх співробітників, і натомість називають акцію праворадикалів «політично моитивованою».

Кількасот працівників праворадикальних організацій, серед яких «С14», «Правий сектор», «Сокіл» та об’єднання «Свобода», вимагали під стінами управління патрульної поліції Києва відставки її керівника Юрія Зозулі у відповідь на затримання й побиття опонентів «Маршу рівності», який відбувся 17 червня.

«Вимагаємо оприлюднити, скільки коштів витрачено на побиття активістів та на захист «КиївПрайду». Це принципове питання, бо постраждали неповнолітні та дівчата. Вимагаємо відставки Юрія Зозулі», – заявив голова партії «Правий сектор» Андрій Тарасенко.

Крім того, учасники акції закликали покарати і звільнити силовиків, які брали участь у сутичках з опонентами «Маршу рівності». А також – вимагали, щоб до них вийшов сам керівник київської патрульної поліції Юрій Зозуля, або ж принаймні офіційний представник столичної поліції. Дехто з активістів прийшов з гіпсом або забинтованими пораненнями, яких, стверджують вони, їм завдали 17 червня поліцейські.

Наприкінці своєї акції націоналісти впродовж декількох хвилин блокували рух транспорту на вулиці Народного ополчення, рухаючись нерегульованим пішохідним переходом. Їхні лідери зверталися до водіїв автомобілів, які утворили затор через блокування, пояснюючи, що акція спрямована «проти свавілля поліції», та що блокування є символічним, і скоро завершиться.

Дії поліції на «Марші рівності»: чи було перевищення повноважень?

Чи перевіряє МВС та Нацполіція правомірність дій своїх підрозділів під час «Маршу рівності»? І чи зважають у відомстві на протести та на вимоги праворадикальних організацій, які виступили проти застосування сили щодо опонентів «КиївПрайду»? З такими запитаннями Радіо Свобода звернулася до прес-служби МВС та Нацполіції.

Речник МВС Артем Шевченко у розмові з Радіо Свобода наголосив, що, на його думку, йдеться не про реальний протест потерпілих від дій поліції, а про акцію з політичним підтекстом.

«Провокації у нас можуть бути завжди, під час будь-якого протесту. А особливо – під час протесту людей, які ставлять собі за мету політичне протистояння з правоохоронною системою, нагнітання ситуації та виставляння себе у ролі «стражденних», тих, хто нібито постраждав від незаконних дій поліції»,– стверджує Шевченко.

За його словами, він особисто не був присутнім на «КиївПрайді», відтак йому важко оцінювати події. Водночас посадовець посилається на керівника департаменту патрульної поліції у Києві Юрія Зозулю, який брав участь у забезпеченні громадського порядку 17 червня цього року, і вже висловив свою думку про те, чи правомірно застосовували силу його підлеглі.

Сам Юрій Зозуля заявив на своїй сторінці в Facebook, що поліція має забезпечувати безпеку всіх громадян, не поділяючи їх на категорії.

«Одразу хочу зазначити, що поліція має забезпечувати безпеку всіх громадян не поділяючи їх за будь якими класифікаторами… Усі чудово знали і розуміли, керуючись досвідом минулого року, що контр-акція буде організовуватись заздалегідь, тому було прийнято рішення про певні превентивні заходи. Доцільність цих заходів і їх ефективність в кожному окремому випадку – це суб'єктивне питання», – вважає Зозуля.

Утім у цьому ж дописі він зауважив, що у поліції була оперативна інформація, яка давала підстави відтіснити акцію протестувальників проти «Маршу рівності», щоб забезпечити рух учасників маршу.

«Учасникам контракції пояснювали необхідність залишити проїжджу частину, адже там проходитиме інша акція. Вони відмовились – їх прибрали. Як прибрали? Це видно на відео з коптера – не було «побиття», всіх просто витіснили… Нікого не затримували в цей момент. Затримання почались вже на бульварі Шевченка, коли незадоволені учасники контр-акції почали кидати каміння чи ще щось в бік поліцейських. Якщо хтось вважає такі дії поліції незаконними – будь ласка, є компетентні органи»,– написав Зозуля.

Між тим, у Нацполіції та в департаменті патрульної поліції Києва на уточнювальні запитання Радіо Свобода відповідати відмовилися. Ці два відомства переадресовували запитання одне одному.

Зі свого боку, координатор праворадикального руху «С14» Євген Карась повідомив, що внаслідок сутички поліції та опонентів «Маршу рівності» декілька осіб отримали відкриті поранення та переломи, серед них і неповнолітні. А також він стверджує, що йому вдалося ідентифікувати підрозділи, які застосували силу проти активістів – противників ЛГБТ, і отримати докази того, що поліція застосувала силу першою, а наказ віддав особисто Юрій Зозуля.

«Поліцейські з нас сміялися: мовляв, немає ніяких потерпілих. Однак ми подали заяви про злочин до прокуратури. В нас склалося враження, що там – компетентні слідчі, тож буде не смішно. Фактично, ідеться про дискримінацію та порушення прав людини (права на мирний протест) учасників акції проти ЛГБТ-маршу. Як показує практика, у 2017 році й гей-парад, і контр-акція проходили одночасно, і не було ніяких сутичок: поліція просто розділила обидві акції, не застосовуючи сили», – стверджує активіст.

Застосування сили поліцейськими під час «Маршу рівності» не сприяє захисту прав ЛГБТ, а навпаки, дискредитує цей захід, поділився з журналістами своїми спостереженнями експерт Харківського інституту соціальних досліджень Денис Кобзін.

«Київпрайд» повинен був заявити, що ЛГБТ теж мають права, та що їхні права порушуються. Але в результаті ми обговорюємо права правих активістів, обговорюємо законність застосування спецзасобів (проти них) та законність затримань. Дії поліції зробили цей захід токсичним», — наголосив Кобзін.

17 червня в центрі Києва відбувся Марш рівності під гаслом «Вільна Країна – будь собою!»

Колона учасників маршу пройшла від Національної опери України по вулиці Володимирській, бульвару Тараса Шевченка, вулиці Терещенківській до станції метро «Площа Льва Толстого», де і завершилася акція.

Керівник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що під час кількох сутичок, що сталися перед початком акції, до поліції доправили загалом 57 людей. Він наголосив, що поліція не перешкоджала противникам «Маршу рівності», які не чинили протиправних дій.