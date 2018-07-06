В Україні запрацює мережа електрозаправок – Омелян

Приватна компанія планує запустити в Україні мережу електрозаправок вже цього року – про це заявив в ефірі «5 каналу» міністр інфраструктури Володимир Омелян. Він уточнив, що йдеться про зарядні станції потужністю від 50 кіловат.

Також Міністерство інфраструктури планує цього року розпочати з іще одним державним підприємством створення мережі суперчарджерів потужністю в 50-150 кіловат.

Омелян сподівається, що це надасть власникам електрокарів більшу свободу пересування і змінить ставлення до пересування на екологічному транспорті.

«Наприклад, Київ-Одеса – знаючи, що проїхали 100-150 кілометрів і кожні 100-150 кілометрів стоїть суперчарджер, ти витрачаєш 10-15 хвилин на каву і їдеш собі далі. Це змінить психологічну картину, адже зараз власники електрокарів хочуть постійно перебувати біля розетки», – розповів Омелян.

За даними Міністерства екології та природних ресурсів, на кінець травня цього року кількість зареєстрованих електромобілів в Україні досягла майже 7,5 тисяч одиниць.