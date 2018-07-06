Донбас медіа-форум почався з оплесків Асєєву, який голодує в полоні бойовиків

«Донбас медіа-форум» у Харкові розпочався з оплесків на знак солідарності з журналістом Станіславом Асєєвим, який за ґратами оголосив голодування в окупованому бойовиками Донецьку.

«Це кричущий випадок, коли людей кидають за ґрати в 21 столітті за журналістику», – наголосив співорганізатор форуму, керівник Донецького інституту інформації Олексій Мацука.

Він також оголосив про початок збору підписів до країн «нормандської четвірки», щоб домагатися звільнення Асєєва.

Український журналіст, автор Радіо Свобода Станіслав Асєєв, відомий під псевдонімом Станіслав Васін, понад рік утримуваний у полоні бойовиків у Донецьку, тиждень тому оголосив голодування. Про це повідомив колишній народний депутат Єгор Фірсов.

За його словами, до голодування Васіна змусило погане ставлення – він хворіє, проте не отримує належного лікування.

Станіслав Асєєв працював журналістом в окупованому Донецьку і писав репортажі про життя на непідконтрольній території. Він перестав виходити на зв’язок на початку червня 2017 року. Згодом виявилось, що він на той момент вже місяць перебував у полоні.У Донбас медіа форумі беруть участь понад 400 українських журналістів, які протягом двох днів у Харкові обговорюють виклики та можливості, з якими стикаються регіональні ЗМІ.